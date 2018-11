Hoekstra zint op maatregelen bij accountants

Het geduld van van minister Wopke Hoekstra (Financiën) met accountantsorganisaties is op. Hij laat een onafhankelijke commissie onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven te verbeteren.

Hoekstra wil dat de commissie in ieder geval kijkt of het wenselijk is de controle- en advieswerkzaamheden van accountantsorganisaties helemaal van elkaar te scheiden. Sinds 2013 is het al verboden beide diensten tegelijk te verlenen aan hetzelfde bedrijf. Dat moet voorkomen dat een firma in de verleiding komt een oogje toe te knijpen bij de controle van de boeken, om kans te maken op lucratieve adviescontracten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert in een nieuw rapport dat desondanks nog altijd ,,mogelijk schadelijke prikkels” uitgaan van het bedrijfs- en verdienmodel van accountants- en adviesorganisaties. Eerder dit jaar stelde de Monitoringcommissie Accountancy (MCA) al vast dat de sector nog te weinig doordrongen lijkt van de noodzaak van fundamentele veranderingen.

De rapporten van de AFM en de monitoringcommissie baren Hoekstra zorgen. ,,Een goed functionerende accountancysector is van groot belang voor de maatschappij. Investeerders, beleggers en toezichthouders moeten er van op aan kunnen dat het oordeel van een accountant deugdelijk is”, aldus de minister.

De grote accountantskantoren liggen al jaren onder een vergrootglas na een reeks grote schandalen. Bijvoorbeeld bij de geruchtmakende boekhoudfraude bij supermarktconcern Ahold, het faillissement van installatiereus Imtech en de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia speelde gebrekkig toezicht op de financiële verslaglegging een belangrijke rol.