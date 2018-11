‘ING Oost-Indisch doof voor witwaskritiek’

ING is ,,Oost-Indisch doof’’ als het om kritiek gaat op de rol van de bank bij het witwassen van geld. Dat stelt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) na een hoorzitting in het Europees Parlement over de bestrijding van witwassen via Europese banken. Namens ING werd Diederik van Wassenaer, de verantwoordelijke voor de contacten met de toezichthouders, aan de tand gevoeld.

Volgens de ING-topman moet er een coördinerende Europese witwas-autoriteit komen. ,,ING moet zich eerst bekommeren om het correct naleven van wetten die al gelden”, aldus Tang. ,,Het is onbegrijpelijk dat ING onderzoeken en aanwijzingen van De Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank herhaaldelijk naast zich heeft gelegd. Wanneer en naar wie luistert ING wel?”

Van Wassenaer zei dat ING bezig is met het verbeteren van de interne controles op verdachte transacties en de cultuur binnen de bank. ING schikte eerder dit jaar 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie vanwege het ongestoord witwassen van honderden miljoenen euro’s door ING-klanten.

Tang suggereerde de uitvoering en naleving van Europese antiwitwasregels te verankeren in het beloningsbeleid.