‘Nissan-baas nu tijdelijk ook voorzitter’

Nissan-topman Hiroto Saikawa neemt op tijdelijke basis de voorzittershamer over van de in opspraak geraakte Carlos Ghosn. Dat meldden verschillende media op basis van bronnen. De leiding van Nissan komt op donderdag bijeen om over de situatie te praten.

Ghosn werd eerder deze week in Japan opgepakt op verdenking van belastingfraude. Hij is naast voorzitter van Nissan ook topman van Renault en van de auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Naast Ghosn lijkt ook directeur Greg Kelly te moeten vertrekken.

De vermeende fraude kwam volgens Nissan aan het licht na een maandenlang intern onderzoek, dat was gestart op basis van een melding van een klokkenluider. Naast gesjoemel met financiƫle gegevens wordt Ghosn ook verdacht van misbruik van bedrijfsbezittingen. Ook Kelly zou regels hebben overtreden.