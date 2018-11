Rutte moet klappen pensioenoverleg uitleggen

Premier Mark Rutte moet volgende week in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het geklapte pensioenoverleg. Rutte schoof zelf aan bij de jongste onderhandelingen met werkgevers en werknemers, maar dinsdagavond werd de stekker uit het overleg getrokken.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver drong aan op de komst van Rutte, en hij kreeg brede steun van de Kamer.

Het kabinet zelf gaat zich nog deze week over de impasse buigen na het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord. De vraag is ,,hoe we hier nu uitkomen”, aldus een sombere minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Hij was de afgelopen maanden intensief betrokken bij de gesprekken tussen werknemers en werkgevers over de nieuwe pensioenen.

Het is nog steeds een urgent probleem, aldus de bewindsman. Hij wijst op de noodzaak om het pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst. Er komen steeds meer ouderen, ook wisselen mensen steeds vaker van baan.