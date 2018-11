Wall Street krabbelt op na forse verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend, waarmee iets werd goedgemaakt van de stevige koersverliezen eerder deze week. De technologiesector op Wall Street krabbelt op van de dalingen van de afgelopen tijd. Zo stonden grote bedrijven als Apple, Facebook, Amazon, Alphabet en Netflix tot 3 procent in de plus.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent hoger op 24.605 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 2659 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,4 procent tot 7002 punten.

Wel waren er berichten dat de belangrijke Apple-toeleverancier Foxconn diep in de kosten wil gaan snijden vanwege uitdagende marktomstandigheden. De afgelopen tijd zijn er zorgen over een tegenvallende vraag naar iPhones, waardoor de beurskoers van Apple zwaar onder druk kwam te staan. Ook toeleveranciers van Apple en chipbedrijven kregen rake klappen op de aandelenmarkten.

De fabrikant van landbouwmachines Deere kwam met resultaten over het afgelopen boekjaar. De maker van bijvoorbeeld tractors gaf daarbij verwachtingen voor de winst en omzetgroei in 2019 die wat tegenvielen. Deere ging 3,6 procent omlaag. Ook de sportwinkelketen Foot Locker gaf inzage in de cijfers. Die vielen beter uit dan verwacht. Foot Locker sprong meer dan 16 procent omhoog.