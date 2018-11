ABP-pensioenen niet omhoog, premie wel

Ambtenarenfonds ABP kan de pensioenen in 2019 niet laten meegroeien met de inflatie, oftewel de gemiddelde prijsontwikkeling. De financiële positie van het fonds is daarvoor niet toereikend. De pensioenpremie voor deelnemers van het grootste pensioenfonds van Nederland gaat wel verder omhoog.

Het besluit van het ABP-bestuur komt niet onverwacht. Het fonds waarschuwt al langer dat de pensioenen komende jaren waarschijnlijk niet omhoog kunnen. Deze week nog uitte voorzitter Corien Wortmann-Kool daarom haar ongenoegen over het mislukken van het Haagse overleg over een nieuw pensioenstelsel. ,,Want wij kunnen niet meer uitleggen aan onze deelnemers dat de pensioenen nog jaren op de nullijn blijven staan en misschien nog wel verlaagd moeten worden”, verklaarde de pensioenfondsbaas.

De pensioenpremie stijgt in lijn met eerdere prognoses naar 24,9 procent, van 22,9 procent dit jaar. Werkgevers nemen verreweg het grootste deel van de premie voor hun rekening. Voor een werknemer die met een maandinkomen van 3500 euro bruto pensioen opbouwt bij ABP, betekent de verandering dat hij in 2019 ongeveer 11 euro netto per maand meer kwijt is.