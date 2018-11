Altice in de uitverkoop op rood Damrak

Kabel- en telecomconcern Altice ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Amsterdam, na een teleurstellend kwartaalbericht. Het algehele beurssentiment was negatief, beleggers verwerkten onder meer de aankondiging van een principeakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over hun toekomst na de brexit.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent lager op 514,10 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 692,87 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen zakte 1,2 procent.

Londen en Brussel hebben een principeakkoord bereikt over de politieke verklaring waarin is vastgelegd hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruit moet zien, meldde EU-president Donald Tusk via Twitter. Het document moet nu door de 27 lidstaten worden goedgekeurd, hetgeen nog een onzekere factor is.

Altice kelderde bijna 12 procent in de hoofdindex. De onderneming zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal. Het aantal klanten op de belangrijke Franse markt nam wel toe, maar Altice moest daarvoor diep in de buidel tasten. Analisten vragen zich af of deze investeringen zich uiteindelijk terugbetalen. Zorgtechnologieconcern Philips voerde de stijgers in de AEX aan met een plus van 1,8 procent.

In de Midkap was Advanced Metallurgical Group (AMG) de grootste verliezer met een daling van 3 procent. Intertrust voerde de middelgrote bedrijven aan met een plus van 1,4 procent. Bij de lokale fondsen won HAL 0,3 procent na zijn kwartaalbericht. Chipbedrijf RoodMicrotec stond 0,8 procent hoger na een adviesverhoging door analisten van NIBC.

In Parijs ging de aandacht uit naar Renault (plus 0,2 procent). De topman van de Franse automaker, Carlos Ghosn, is wegens een belastingschandaal in Japan buiten de deur gezet door Nissan, waar hij voorzitter was. Drankproducent Rémy Cointreau stond 0,1 lager na halfjaarcijfers.

De euro was 1,1401 dollar waard, tegen 1,1405 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,37 procent in prijs tot 53,87 dollar. Brentolie verloor 1,1 procent en werd verhandeld voor 62,76 dollar per vat.