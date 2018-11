Black Friday opent piekperiode pakketbezorger

Pakketbezorgers gaan een drukke periode tegemoet. Het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfenomeen Black Friday is vrijdag het officieuze startschot voor de feestdagenperiode. Daarin bereikt het aantal onlineaankopen een hoogtepunt, dus is het voor pakketbezorgers zaak om op volle oorlogssterkte voor de dag te komen.

Deze week verwacht post- en pakketbezorger PostNL soms 1,5 miljoen pakketten per dag te bezorgen, terwijl dat er op een doorsneedag circa 700.000 zijn. Voor het bedrijf reden om sorteercentra een uur eerder te openen en ook een uur later te sluiten. Daarnaast maken alle pakketbezorgers bij elkaar soms wel 4500 ritten, terwijl dat er normaal duizend minder zijn. Concurrent Sandd voert extra bezorgdagen in op zaterdagen.

Die extra maatregelen zijn niet voor niets. Volgens onderzoeksbureau en marketingbedrijf SEMrush raakt Black Friday steeds meer ingeburgerd. Zo googelden Nederlanders vorig jaar in november bijna 700.000 keer naar Black Friday en de bijbehorende kortingsacties, terwijl dat er 2014 nog slechts 100.000 waren. Naar verwachting wordt dit jaar meer dan 1 miljoen keer online gezocht naar acties rond het koopjesfestijn.

De verwerker van onlinebetalingen iDEAL merkt ook een duidelijk piek van transacties op de vrijdag na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving. Vorig jaar steeg het aantal transacties op deze vrijdag naar 2,4 miljoen, terwijl op een doorsnee dag 1,5 miljoen keer met de dienst wordt betaald. Het bedrijf achter iDEAL, Currence, verwacht komende vrijdag zelfs 3,5 miljoen onlinebetalingen te verwerken.

Webwinkels en PostNL leren overigens van deze piekmomenten in het verleden. Zo heeft het pakketbezorgingsbedrijf met een aantal webwinkels afgesproken dat ze hun aanbiedingsacties meer over de week verspreiden. Dat moet ervoor zorgen dat de drukte voor sorteercentra en bezorgers over meerdere dagen worden verdeeld. ,,Wat je ziet is dat heel veel winkels daardoor al vroeg begonnen zijn met Black Friday’’, laat een woordvoerster van PostNL weten. ,,Uiteindelijk zijn we daar allemaal bij gebaat.’’