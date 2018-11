Top Facebook wist van contact met lobbyfirma

De top van Facebook wist wel degelijk af van de contacten die werden onderhouden met een omstreden Republikeins lobbybedrijf, genaamd Definers. Dat bedrijf probeerde Facebook-critici met nepnieuws in een kwaad daglicht te zetten. Dat zou gebeurd zijn om de aandacht af te leiden van de aanhoudende schandalen rond Facebook.

Operationeel directeur Sheryl Sandberg zei eerder nog nooit te hebben gehoord van Definers. Daar kwam ze nu in een blog op terug. Haar collega Elliot Schrage, hoofd communicatie en beleid van Facebook, nam de schuld op zich voor het inhuren van Definers. Dat deed hij in zijn afscheidsblog. Daarin ontkende hij dat hij gevraagd zou hebben verhalen te verzinnen. Schrage kondigde zijn vertrek overigens eerder dit jaar aan.

In de Amerikaanse krant The New York Times dook vorige week het verhaal op dat Definers onder meer suggereerde dat er banden zouden zijn tussen Facebook-critici en miljardair George Soros. Hij staat al langer bekend om zijn scherpe kritiek op grote techbedrijven. Definers zou ook het verhaal de wereld in hebben geholpen dat Soros de actiegroep Freedom from Facebook financieel steunde.