Wall Street blijft dicht vanwege Thanksgiving

Het feestdagenseizoen is van groot belang voor Amerikaanse winkelketens, die tijdens deze periode alles uit de kast halen om klanten te binden. Vaak worden grote kortingen geboden om kopers over de streep te trekken. De maandag na Thanksgiving staat bekend als Cyber Monday. Op die dag gaan Amerikanen op zoek naar aanbiedingen op het internet.

De aandelenbeurzen in New York blijven donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving Day. Vrijdag zijn de Amerikaanse financiële markten slechts een halve dag open. Veel Amerikanen nemen op deze zogenoemde Black Friday een dag vrij om inkopen te doen voor de feestdagen.

