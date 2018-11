‘Air France wil vloot superjumbo’s inkrimpen’

Luchtvaartmaatschappij Air France wil zijn vloot met superjumbo’s inkrimpen. De Franse krant Les Echos schrijft dat topman Ben Smith daarover de knoop heeft doorgehakt. Hij heeft er voor gekozen om vast te houden aan vijf eigen A380-toestellen van Airbus.

De Fransen hebben momenteel tien A380’s in gebruik. Daarvan zijn er vijf geleased. Van twee toestellen loopt het leasecontract eind 2019 af. Die superjumbo’s gaan dan terug naar Airbus. Ook van de andere gehuurde A380’s wordt op termijn afscheid genomen. De vijf eigen toestellen worden vanaf het najaar 2020 gemoderniseerd.

Eerder had Air France zijn order bij Airbus voor de superjumbo’s al teruggebracht van twaalf naar tien. De maatschappij geeft de voorkeur aan de A350 van Airbus of de 777 van Boeing, die goedkoper en zuiniger zijn. Dat Air France voorlopig vast blijft houden aan vijf superjumbo’s heeft volgens de krant ook te maken met het gegeven dat er geen partijen te vinden zijn die de kisten over zouden willen nemen.