BAM bouwt nieuwe stadion Karlsruher SC

Het Nederlandse bouwconcern BAM mag het nieuwe stadion van de Duitse voetbalclub Karlsruher SC maken. Met de klus is circa 100 miljoen euro gemoeid.

Het is de bedoeling dat het huidige uit 1955 daterende Wildparkstadion in het Zuid-Duitse Karlsruhe wordt gesloopt en er een nieuw complex verrijst. Dat moet plaats bieden aan meer dan 34.000 toeschouwers met vipruimten, clubkantoren en een fanshop. Karlsruher SC speelt tegenwoordig in de Derde Bundesliga. Bekende oud-spelers zijn Thomas Häßler, Oliver Kahn en Mehmet Scholl.

Bijzonder aan het project is dat het veld tijdens de werkzaamheden gewoon bespeelbaar moet blijven. Het ontwerp onderscheidt zich door speciale Y-vormige dragers voor de overkapping van de tribunes. Het nieuwe stadion is naar verwachting in 2022 klaar. BAM heeft al de nodige ervaring met voetbalstadions. Afgelopen jaren heeft het Nederlandse concern al vergelijkbare klussen gedaan in Dresden, Mainz en Augsburg.