Dolce & Gabbana door het stof om Chinese rel

De oprichters van het Italiaanse modemerk Dolce & Gabbana (D&G) zijn in een onlinevideo diep door het stof gegaan vanwege spotjes die in China voor ophef hebben gezorgd. Veel Chinese winkeliers en onlineshops deden het luxemerk in de ban naar aanleiding van de spotjes, die als racistisch worden gezien.

,,We bieden alle Chinezen in de wereld onze verontschuldigingen aan, want er zijn er veel en we nemen deze boodschap heel serieus”, zegt medeoprichter Stefano Gabbana in de videoboodschap. ,,Uit het diepst van ons hart bieden we onze verontschuldigingen aan”, voegt Domenico Dolce daaraan toe.

In de gewraakte filmpjes probeert een Chinees meisje typisch Italiaanse producten als spaghetti en pizza met stokjes te eten. Volgens veel Chinezen drijft Dolce & Gabbana hiermee de spot met gewoontes en tradities van het land. Webwinkels als Ymatou, JD.com en het Alibaba-onderdeel Tmak staakten daarop de verkoop van artikelen van D&G. Het modemerk zelf schrapte een grote modeshow in Shanghai.