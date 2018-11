‘Nissan wil sleutelen aan pact met Renault’

De Japanse automaker Nissan wil, in de nasleep van de kwestie van de gewipte voorzitter Carlos Ghosn, de samenwerking met Renault herzien. Dat meldden bronnen rond het bedrijf.

De Japanners zouden graag zien dat de samenwerking meer op basis van gelijken zou worden voortgezet. Daarbij zou in eerste instantie gekeken moeten worden naar de aandeelhoudersstructuur.

Renault, waar Ghosn op papier nog de baas is, bezit 43 procent van de aandelen Nissan. Ook hebben de Fransen stemrecht bij beslissingen van de Japanners. Nissan heeft 15 procent van de aandelen Renault. De Japanners kunnen zich niet mengen in bestuurskwesties in Parijs.

Als Nissan besluit zijn belang in Renault te verhogen naar meer dan een kwart, verliezen de Fransen volgens de Japanse wet hun stemrecht bij de Japanners. Maar Renault kan ook zijn belang in Nissan tot onder de 40 procent brengen. Daarmee krijgt Nissan volgens de Franse regels stemrecht bij Renault.

Ghosn werd door Nissan op donderdag ontslagen. Hij werd eerder deze week in Japan opgepakt op verdenking van belastingfraude. Die kwam volgens Nissan aan het licht na een maandenlang intern onderzoek, dat was gestart op basis van een melding van een klokkenluider.

Volgens bronnen wil Nissan nog voor de kerst een nieuwe voorzitter benoemen. Deze zou dan minstens tot de volgende aandeelhoudersvergadering de voorzittershamer hanteren. De eerste reguliere vergadering staat in juni gepland. Het kan zijn dat Nissan aandeelhouders eerder bijeen roept.