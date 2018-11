‘Ondernemers positief over economie’

Ondernemers zien de nabije toekomst zonnig in. Met name winkelbedrijven, de zakelijke dienstverlening en IT-ondernemingen zijn positief gestemd over het economische sentiment. Dat meldde ABN AMRO in een kwartaalrapport over bedrijfssectoren.

Ondernemers zijn volgens de onderzoekers volgend jaar minder bereid om te investeren. Dat geldt niet voor bedrijven in de tech- en telecomsector. Ook zogeheten food-bedrijven lijken meer bereid om de portemonnee te trekken en dan vooral voor het verbeteren van de efficiƫntie.

Sectoren die hun hand het meest op de knip zullen houden, zijn vooral afhankelijk van de export, aldus ABN. Onder meer ondernemers in de agrisector, industrie en in de transport en logistiek verwachten per saldo hun uitgaven te verlagen.

ABN benadrukt verder dat ondanks de ,,florissante” economische tijden er meer bedrijven failliet gaan. Als voorbeeld noemt ABN de bouwsector, waar oplopende kosten voor personeel en materiaal er voor zorgen dat meerdere bouwondernemers niet meer met winsten kunnen bouwen.

In andere sectoren, waaronder tech en retail, kunnen ,,achterblijvers” het hoge innovatietempo niet meer bijbenen. Voor bedrijven actief in de agrisector zorgen onder meer strengere milieuregels voor extra druk op de toch al dunne marges, met mogelijk meer faillissementen tot gevolg.