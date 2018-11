‘Tencent Music in december naar beurs’

Muziekstreamingdienst Tencent Music gaat naar verwachting in december naar de beurs in New York. Dat meldden ingewijden. Het dochterbedrijf van het Chinese techbedrijf Tencent had naar verluidt weken geleden al naar de beurs gewild, maar stelde de stap uit vanwege de onrust op de aandelenbeurzen.

Vanaf 4 december zouden investeerders kunnen intekenen, op 12 december moet de beursgang dan volgens de bronnen een feit zijn. Volgens documenten die eerder bij de Amerikaanse beurswaakhond waren ingediend, mikt Tencent Music op 1 miljard dollar aan opbrengsten. Eerder zouden platenmaatschappijen Sony Music en Warner Music al hebben ingetekend op de stukken.

Tencent Music is de grootste muziekstreamingdienst van China. Moederbedrijf Tencent is een van de grootste technologiebedrijven van het Aziatische land. Ook concurrent Spotify heeft een belang in de muziekdienst.