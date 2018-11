‘VS vragen bondgenoten om ban op Huawei’

De Amerikaanse regering roept bondgenoten op om de Chinese smartphone- en netwerktechnologiegigant Huawei in de ban te doen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden met kennis van de zaak. Er zijn in Washington zorgen over risico’s met cyberveiligheid rond Huawei.

Naar verluidt hebben de Verenigde Staten contact gelegd met landen zoals Duitsland, Italië en Japan om hen te wijzen op de risico’s rond apparatuur van Huawei. Het bedrijf is een van ’s werelds grootste smartphonefabrikanten en leveranciers van mobiele netwerktechnologie. Washington zou volgens de zakenkrant ook overwegen om meer financiële steun te verlenen voor telecomontwikkeling in landen die geen gebruikmaken van Huawei-apparatuur.

De Amerikanen betichten Huawei al langer van te nauwe banden met de Chinese overheid, waardoor gegevens van smartphonegebruikers makkelijk ingezien zouden kunnen worden. Telefoons van Huawei zijn om die reden in de VS nauwelijks te krijgen. Huawei heeft ontkend te nauwe connecties te hebben met de Chinese overheid.

In Washington spelen zorgen over het gebruik van apparatuur van Huawei in landen met Amerikaanse militaire bases zoals bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Japan. In Australië is Huawei verbannen bij de levering van apparatuur voor een 5G-mobiel netwerk, terwijl in Groot-Brittannië het Chinese technologieconcern scherp onder de loep ligt.

Eerder dit jaar werd nog gemeld dat de Amerikaanse justitie Huawei onderzocht vanwege het mogelijk doorspelen van gevoelige technologie aan Iran, wat in strijd is met de Amerikaanse handelssancties tegen het land.