Wall Street begint lager op Black Friday

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de verkorte handelsdag begonnen. De beurzen zijn traditiegetrouw maar een halve dag open op de dag na Thanksgiving, waarop de handel helemaal stil lag. Er is nauwelijks nieuws voorhanden om Amerikaanse beleggers richting te geven. Winkelbedrijven staan misschien nog het meest in de belangstelling op wat in de volksmond Black Friday wordt genoemd.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,7 lager op 24.294 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,7 procent tot 2632 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent tot 6940 punten.

Op de vrijdag na Thanksgiving begint traditioneel het kerstinkopenseizoen, veruit de belangrijkste periode van het jaar voor de meeste winkeliers. Veel mensen nemen de dag vrij om inkopen te doen. De maandag na Thanksgiving staat bekend als Cyber Monday. Op die dag gaan Amerikanen op zoek naar aanbiedingen op internet. Retailers als Amazon, Target en Walmart lieten weinig beweging zien.

De handel verloopt waarschijnlijk erg rustig omdat veel beleggers ervoor kiezen om een lang weekeinde te houden. Daardoor zullen de handelsvolumes naar verwachting erg laag liggen.

Apple ging bijna 1 procent omlaag. Het aandeel verloor de voorbije weken fors aan waarde wegens tegenvallende vraag naar de nieuwste iPhones. De vraag is of de pijn zo zoetjes aan is geleden voor het techbedrijf. Maandag begint een rechtszaak over vermeend machtsmisbruik bij het Amerikaanse hooggerechtshof. Het gaat dan met name om de wijze waarop Apple de apps voor iPhones prijst.

Verder stonden energiebedrijven in de schijnwerpers. De olieprijzen gingen vrijdag weer stevig onderuit. Opnieuw werden de laagste standen van dit jaar bereikt. Berichten over een recordproductie in Saudi-Arabiƫ wakkerden de zorgen over een overaanbod op de oliemarkt opnieuw aan. Chevron en ExxonMobil zakten tot 3 procent.