‘Vertrouwen beleggers laagst sinds 2016’

Het vertrouwen onder Nederlandse particuliere beleggers is deze maand gezakt naar het laagste niveau sinds juli 2016. Voor het eerst in jaren zagen meer beleggers in de afgelopen maanden de waarde van hun beleggingsportefeuille dalen dan stijgen.

Beleggers zijn volgens ING, die maandelijks het vertrouwen peilt, bovendien negatiever over de economische situatie van de afgelopen maanden. De BeleggingsBarometer van ING zakte in november naar een stand van 122 punten, van 132 een maand eerder.

Over de toekomst zijn beleggers wel redelijk positief. De helft verwacht dat de waarde van hun portefeuille zal toenemen. Voor het komende beursjaar ze weinig veranderingen. Eind 2019 zal de belangrijke AEX-index van de Amsterdamse beurs volgens hen op dezelfde stand staan als nu.