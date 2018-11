Boskalis haalt miljoenencontract binnen

Maritiem dienstverlener Boskalis heeft een contract ter waarde van ruim 250 miljoen euro in de wacht gesleept. Het bedrijf gaat exportkabels installeren ten behoeve van de offshore netverbinding Ostwind 2.

Het is het grootste kabelinstallatiecontract dat Boskalis ooit heeft verworven. Topman Peter Berdowski is ,,uitermate trots” dat het bedrijf is geselecteerd, zo laat het Papendrechtse baggerconcern weten.

Het gaat om het ontwerpen en installeren van 270 kilometer exportkabel, die de toekomstige offshore windmolenparken Arcadis Ost 1 en Baltic Eagle gaat aansluiten op het hoogspanningsstation nabij het Duitse Lubmin. Het project gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 van start en de oplevering staat gepland voor eind 2022.