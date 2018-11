Arcadis krijgt ontwerpklus in China

Arcadis heeft een opdracht in China op het gebied van waterbeheersing binnengehaald. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau wordt betrokken bij stedenbouwkundige ontwikkeling in Shenzhen. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Shenzhen ligt dichtbij Hongkong en is een van de snelst groeiende steden ter wereld. De Longgang-rivier is volgens Arcadis nu nog het afvoerputje van de stad.

,,Niet alleen voorziet het ontwerp in aanpak van de hoofdstroom maar ook de zijrivieren verder stroomopwaarts, die voor de wateraanvoer zorgen. Door daar te beginnen raakt het water niet vervuild en zijn er minder pieken in de afvoer tijdens regenachtige periodes’’, legt John Boon, hoofd landschapsarchitectuur en stedenbouw bij Arcadis in Nederland, uit.