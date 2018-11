Boskalis straalt op hoger Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag vooruit. Ook de andere Europese beurzen wonnen terrein. Op het Damrak stond Boskalis in de schijnwerpers na het binnenslepen van een grote opdracht. De hoop dat Italië de omstreden begrotingsplannen zal aanpassen en het brexitakkoord zorgden voor opluchting onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent in de plus op 519,47 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 703,95 punten. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,4 procent vooruit. De hoofdindex in Milaan won 3 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken.

Boskalis dikte ruim 5 procent aan bij de middelgrote bedrijven. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft een order van meer dan 250 miljoen euro gekregen voor het installeren van exportkabels voor de offshorenetverbinding Ostwind 2. Het is het grootste kabelinstallatiecontract voor Boskalis ooit. Ook tekende Boskalis een voorlopig contract met Saudi Aramco voor het ambitieuze offshore-investeringsprogramma van het staatsoliebedrijf.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een winst van 2,6 procent. Altice Europe bleef vrijwel onveranderd. RBC verlaagde het advies voor het kabel- en telecombedrijf, dat in de afgelopen twee handelsdagen bijna een kwart aan beurswaarde zag verdampen.

Op de lokale markt kelderde Esperite bijna 20 procent. De stamcelbank heeft na enkele keren uitstel eindelijk de jaarcijfers over 2017 gepubliceerd. Het verlies liep in dat jaar op tot 12,9 miljoen euro.

Logitech steeg 3,5 procent in Zürich. Het techbedrijf staakt zijn poging om de Amerikaanse branchegenoot Plantronics in te lijven. In Londen won Flybe 45 procent. Volgens The Sunday Telegraph overweegt IAG, het moederbedrijf van British Airways, ook een bod op de regionale luchtvaartmaatschappij. Vrijdag steeg het aandeel al ruim 70 procent nadat Virgin Atlantic bevestigde in gesprek te zijn met Flybe over een overname.

De euro was 1,1371 dollar waard, tegen 1,1335 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 51,20 dollar. Brentolie steeg 2,3 procent in prijs tot 60,14 dollar per vat.