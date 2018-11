SPAR Express-winkels krijgen PostNL-automaat

PostNL heeft vijf SPAR Express-winkels voorzien van een pakket- en briefautomaat. Daar kunnen consumenten hun post laten bezorgen en dan zonder tussenkomst van anderen ophalen. Ook post versturen is mogelijk bij de automaten.

De winkels bevinden zich alle vijf bij tankstations van Texaco, in Den Haag, Tilburg, Geertruidenberg, Almere en Hardinxveld-Giessendam. In die laatste plaats gaat het om een tankstation langs snelweg A15.

Volgens Jean-Luc Otten van PostNL gaat het om een ,,volgende, innovatieve stap in de proef met de automaat”. In totaal zijn er nu ruim zestig van dergelijke automaten in Nederland. In diverse andere landen zijn al langer automaten voor het ontvangen en versturen van post in gebruik.