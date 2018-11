Winkels trekken Wall Street omhoog

De effectenbeurzen in New York zijn maandag hoger geopend. Net als op Black Friday mogen detailhandelaars op belangstelling rekenen in verband met Cyber Monday. Dan gaan Amerikanen namelijk online op jacht naar koopjes voor het feestdagenseizoen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening 1,1 procent hoger op 24540,37 punten. De brede S&P 500 kreeg er 1 procent bij op 2658,04 punten en techbeurs Nasdaq klom 1,1 procent tot 7012,99 punten.

Onder meer webwinkels als Amazon en Alibaba en winkelbedrijven als Walmart, Kohl’s, Macy’s en Target blijven in de belangstelling staan in de nasleep van Black Friday en Thanksgiving. Die fondsen stegen in de eerste handelsminuten tot 2,6 procent.

Automaker General Motors (GM) (plus 1,8 procent) overweegt een fabriek in Canada te sluiten. Daardoor staan 2200 banen op de tocht. De berichten leidden tot een staking bij de fabriek.

Apotheekbedrijf CVS Health (plus 4,2 procent) kreeg onder voorwaarden groen licht van de staat New York om zorgverzekeraar Aetna (plus 2,5 procent) over te nemen. Alle staten die iets over de overname te zeggen hadden, zijn nu akkoord.

De euro was 1,1357 dollar waard, tegen 1,1335 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent meer op 51,77 dollar. Brentolie steeg 2,9 procent in prijs tot 60,53 dollar per vat.