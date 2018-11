Beurzen terughoudend door handelszorgen

De Europese beurzen schommelden dinsdag tussen winst en verlies. Beleggers waren terughoudend na de sterke koerswinsten een dag eerder. Ook dreigde de Amerikaanse president Donald Trump met nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen voorafgaand aan de G20-top, die later deze week wordt gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 518,61 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 701,61 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent.

Bij de hoofdfondsen klom verlichtingsbedrijf Signify 0,6 procent. Investeerder Bain Capital overweegt volgens persbureau Bloomberg een bod uit te brengen op concurrent Osram Light (plus 16 procent). Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 2,5 procent.

Vopak daalde 0,1 procent. Het tankopslagbedrijf liet tijdens een beleggersdag weten goed op weg te zijn met zijn strategie tot 2020. Vopak kondigde tevens aan zijn belang in de Elengy Terminal Pakistan uit te breiden van 29 naar 44 procent. RELX won 0,1 procent. Volgens Sky News overweegt de informatieleverancier een bod van 100 miljoen pond op weekblad Times Higher Education.

In de MidKap won PostNL 0,4 procent. Vakbond FNV dreigt met acties in de voor het postbedrijf drukke feestdagenperiode. Volgens de bond heeft PostNL na drie onderhandelingsrondes nog steeds geen inhoudelijk cao-voorstel gedaan.

Air France-KLM verloor 0,5 procent. Topman Pieter Elbers van KLM dreigt volgens De Telegraaf mis te grijpen voor een officiƫle bestuursfunctie in de top van de luchtvaartcombinatie. Volgens de krant wantrouwen Elbers en de nieuwe topman Ben Smith van Air France-KLM elkaar.

In Londen kelderde Thomas Cook 24 procent. De Britse reisorganisatie verlaagde voor de tweede keer in twee maanden de winstverwachting en schrapte het dividend. In september waarschuwde het bedrijf al dat de vraag naar vakanties sterk was afgenomen door de hittegolf in Noord-Europa afgelopen zomer. Concurrent TUI zakte ruim 3 procent.

De euro was 1,1319 dollar waard, tegen 1,1339 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 51,74 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 60,91 dollar per vat.