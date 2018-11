Japanse beurs zet stijging voort

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag voor de derde handelsdag op rij hoger geëindigd. Beleggers trokken zich op aan de koerswinsten op Wall Street. Ook een goedkopere Japanse yen bood steun aan de handel. Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters ook overwegend winsten zien.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot met een winst van 0,6 procent op 21.952,40 punten. De Japanse automakers profiteerden van de daling van de Japanse munt. Toyota, Honda en Mazda stegen tot 1,7 procent. Mitsubishi won 1,4 procent. De autobouwer zette de in opspraak geraakte autobaas Carlos Ghosn buiten de deur. De 64-jarige Ghosn werd onlangs gearresteerd op verdenking van gesjoemel met financiële gegevens en misbruik van bedrijfsbezittingen bij Nissan, waar hij ook voorzitter was.

Op de Chinese beurzen bleven de koersuitslagen beperkt nadat de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw dreigde importheffingen in te stellen op alle Chinese goederen die nog niet zijn onderworpen aan heffingen. Trump noemde het ,,bijzonder onwaarschijnlijk” dat gesprekken met China tijdens G20-top later deze week dat kunnen voorkomen.

De Aziatische toeleveranciers van Apple stonden eveneens in de belangstelling. De importtarieven zouden volgens Trump ook in China geproduceerde iPhones kunnen raken. Volgens de president is het een optie om daarvoor een tarief van 10 procent te heffen. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) won 0,5 procent en Foxconn zakte 0,7 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vlak en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 1 procent in de plus.