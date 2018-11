Nipt hoger begin voor Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine winst begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden nipt hoger na de sterke koerswinsten een dag eerder. De dreiging van nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen zorgde voor enige terughoudendheid onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 519,49 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent, tot 701,59 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen eveneens tot 0,1 procent.

Vopak klom een fractie bij de hoofdbedrijven. Het tankopslagbedrijf liet in aanloop naar zijn beleggersdag weten goed op weg te zijn met zijn strategie tot 2020. Vopak kondigde tevens aan zijn belang in de Elengy Terminal Pakistan uit te breiden van 29 naar 44 procent.

PostNL zakte 1,2 procent in de MidKap. Vakbond FNV dreigt met acties in de voor het postbedrijf drukke feestdagenperiode.