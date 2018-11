‘Record aan buitenlands geld in huurwoningen’

Buitenlandse investeerders hebben dit jaar circa 2 miljard euro in Nederlandse huurwoningen gestoken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar en een nieuw record, stelt marktonderzoeker voor de woningmarkt Value Capital.

Niet alleen het belegde bedrag, maar ook het aantal internationale investeerders op de Nederlandse markt is dit jaar toegenomen. Volgens Value Capital kwamen er dit jaar zeven nieuwe buitenlandse partijen bij, waardoor in totaal 32 internationale investeerders actief zijn op de huurwoningmarkt. Naar schatting hebben zij in totaal 45.000 Nederlandse huurwoningen in bezit.

Volgens de studie vloeit er komende jaren waarschijnlijk nog wel meer geld van over de grens naar de Nederlandse huursector. Investeerders zijn tevreden over het stabiele rendement op Nederlandse woningen, mede als gevolg van de grote vraag hiernaar. Value Capital voorspelt dat de investeerders de komende drie jaar daarom 12 miljard euro beschikbaar hebben voor de aankoop van Nederlandse huurwoningen.