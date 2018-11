Taxidienst Uber beboet voor datalek

Taxidienst Uber krijgt in Nederland een boete van 600.000 euro in verband met een lek van persoonsgegevens van klanten en chauffeurs. Die boete werd door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgedeeld. Uber had de toezichthouder en betrokkenen niet tijdig geïnformeerd. Het is de eerste keer dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete oplegt in een dergelijke situatie.

Het datalek trof in 2016 wereldwijd ruim 57 miljoen Uber-gebruikers. In Nederland waren ongeveer 174.000 klanten en chauffeurs getroffen. De hoogte van de boete is onder meer afhankelijk van het aantal overtredingen, de ernst van de overtredingen en de financiële situatie van het Amerikaanse techbedrijf.

Uber bracht pas in november vorig jaar naar buiten dat de onderneming ruim een jaar eerder gehackt was. De hackers hadden onder meer namen, e-mailadressen en telefoonnummers van gebruikers van de taxi-app buitgemaakt. Om de diefstal stil te houden betaalde Uber de hackers 100.000 dollar.

Ook in Groot-Brittannië, waar 2,7 miljoen klanten en bijna 82.000 chauffeurs werden getroffen, kreeg Uber een boete vanwege de zaak. Toezichthouder ICO stelde de boete op 385.000 pond, een kleine 434.000 euro. De Europese toezichthouders werkten in de zaak tegen Uber samen, laat een woordvoerster van de Autoriteit Persoonsgegevens weten. In andere Europese landen kan Uber daarom ook nog boetes verwachten.

De Amerikaanse Federal Trade Commission hield het in april nog bij een tik op de vingers voor Uber. Het Amerikaanse bedrijf trok in eigen land wel 148 miljoen dollar uit voor het schikken van schadeclaims.