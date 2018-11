‘Aantal zzp’ers gaat fors omhoog’

Omdat digitale werkplatformen de komende jaren belangrijker worden, kan het aantal zzp’ers in Nederland fors toenemen. Dat blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau. Afhankelijk van de juridische ruimte die dergelijk platformen krijgen en de financiële prikkels kan die toename tussen de 200.000 en 1 miljoen zzp’ers liggen, stellen de economen van de bank.

Zelfstandigen die via digitale platformen aan de slag gaan, is nu nog een redelijk beperkt fenomeen. Het gaat volgens ING om enkele tienduizenden en om specifiek werk zoals maaltijdbezorging en taxivervoer. Als de technologie voortschrijdt, kan dat echter snel veranderen. Zo wil Uber zich ook op de klusmarkt gaan richten en gaat Temper, dat tijdelijk personeel aanbiedt in de horeca, uitbreiden naar de retailsector.

Werkplatformen zijn wel vooral aantrekkelijk voor mensen die nu via kortdurende of flexibele contracten werken, zoals bijvoorbeeld mensen die via een uitzendbureau of detacheerder aan de slag zijn. Bovendien is niet ieder beroep makkelijk via een platform te regelen. Voor repetitief werk en beroepen met bijvoorbeeld een hoog verloop, werkt dat het best.