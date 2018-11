KPN in kopgroep AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam stond woensdag licht in het groen. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters gingen iets vooruit. Beleggers zijn hoopvol dat de Verenigde Staten en China tijdens de G20-top later deze week nader tot elkaar zullen komen in het slepende handelsconflict. Op het Damrak kwam KPN met een besparingsplan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 520,20 punten. De MidKap noteerde een fractie lager op 701,70 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stonden vlak tot 0,3 procent hoger.

KPN behoorde tot de kopgroep bij de hoofdfondsen met een winst van 2 procent. Het telecomconcern liet tijdens zijn beleggersdag weten nog eens 350 miljoen euro te willen besparen, onder meer op arbeidskosten. Het bedrijf zei niet hoeveel banen er worden geschrapt. In de markt werd rekening gehouden met een flinke reorganisatie, van wel 1500 banen.

Galapagos klom 0,6 procent. Het biotechbedrijf heeft van de Amerikaanse waakhond FDA een zogeheten Fast Track-status gekregen voor een middel tegen artrose. De status is bedoeld om middelen sneller op de markt te krijgen. Unilever daalde 0,3 procent. Volgens zakenkrant Financial Times voert het levensmiddelenconcern exclusieve onderhandelingen over de overname van de Indiase dochter van GlaxoSmithKline.

In de AEX was Altice Europe overigens lijstaanvoerder met een plus van 4,6 procent. De afgelopen handelsdagen stond het aandeel flink onder druk. In de MidKap klom technologiebedrijf TKH Group 1,2 procent na een koopadvies van Berenberg. Ook Nedap profiteerde van een koopaanbeveling van Berenberg en won 5,7 procent bij de kleinere bedrijven.

Ajax steeg 1 procent op de lokale markt. De beursgenoteerde voetbalclub staat voor het eerst in dertien jaar in de achtste finales van de lucratieve Champions League. ICT Group klom 3,5 procent. De automatiseerder wil zijn omzet in de periode 2017 tot 2022 verdubbelen.

Deutsche Bank dikte in Frankfurt 0,5 procent aan. De grootste bank van Duitsland overweegt volgens zakenkrant The Wall Street Journal in te grijpen in het topmanagement.

De euro was 1,1272 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 52,01 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs en werd verhandeld voor 60,64 dollar per vat.