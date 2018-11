Metaalwerkers voeren opnieuw actie

Circa vijfhonderd medewerkers van Fokker, Ardagh, Burgerhout en Muelink & Grol in Groningen en Drenthe voeren donderdag en vrijdag actie in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Dat meldden vakbonden CNV en FNV, die al langer met werkgevers in de clinch liggen om een nieuwe cao. Ook in Friesland wordt die dagen door honderden staalarbeiders gestaakt.

De medewerkers eisen onder meer een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent en goede voorstellen om werk en privé te kunnen combineren. Ook willen de bonden een zogenoemd generatiepact en maatregelen om duurzame inzetbaarheid van de metaalwerkers te vergroten.

Werknemers en werkgevers liggen al maanden overhoop over een nieuwe cao. Sinds juni volgens de acties elkaar in rap tempo op. Recent werd het kantoor van werkgeversorganisatie FME bezet. De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers.