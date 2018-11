Abercrombie straalt op Wall Street

Abercrombie schoot ruim 23 procent omhoog. De onderneming presenteerde bij zijn kwartaalcijfers een prognose voor de verkoop in de feestdagenperiode die positiever was dan kenners hadden verwacht. Express kelderde dan weer ruim 20 procent, op teleurstellende vooruitzichten. Ook budgetwinkelketen Dollar Tree kwam met cijfers, het aandeel werd 3 procent hoger gezet.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht lager aan de handelsdag begonnen. Modeketen Abercrombie & Fitch stond volop in de schijnwerpers na een positief kwartaalbericht. Kledingwinkelketen Express stelde echter zwaar teleur.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht lager aan de handelsdag begonnen. Modeketen Abercrombie & Fitch stond volop in de schijnwerpers na een positief kwartaalbericht. Kledingwinkelketen Express stelde echter zwaar teleur.

