Amerikaanse olie op laagste peil in jaar

De olieprijzen gingen donderdag weer duidelijk omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte daarbij tot onder de 50 dollar. Dat was voor het eerst sinds oktober 2017. Ook de prijs van Brentolie ging naar beneden.

De olieprijzen dalen al weken. Dat komt onder meer door berichten over een recordproductie in Saudi-Arabiƫ, die de zorgen over een overaanbod al enige tijd aanwakkeren. Verder zijn er zorgen dat de vraag naar olie afzwakt door de tragere groei van de wereldeconomie en stijgende voorraden. Aan de pomp zijn de flink dalende olieprijzen duidelijk te merken. De adviesprijs voor benzine (Euro95) ligt nu rond de 1,64 euro per liter. Dat was ruim 1,78 euro in september toen de olieprijzen nog op het hoogste niveau in vier jaar lagen.

Omstreeks 09.55 uur stond de prijs van een vat Amerikaanse olie, van 159 liter, 1,1 procent lager op 49,74 dollar. Brent zakte 1,3 procent tot 58,01 dollar per vat.