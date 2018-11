DNB wil witwaskwestie op Europese agenda

Het voorkomen van witwaspraktijken bij banken gaat nog te vaak fout, vandaar dat dit ook volgend jaar een speerpunt blijft in het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar het probleem speelt niet alleen in Nederland, benadrukt DNB-directeur Frank Elderson.

,,Als ik boef was zou ik me rot lachen. Het is de hoogste tijd om na te denken over hoe we dit naar een internationaal, Europees niveau kunnen brengen’’, aldus Elderson, die aangeeft dat het dossier nu nog vooral door nationale toezichthouders wordt behandeld.

Eerder dit jaar kregen Rabobank en ING voor honderden miljoenen euro’s aan boetes opgelegd wegens nalatigheid bij het voorkomen van witwassen. Ook bij Danske Bank speelt een grote zaak. En donderdag was er een inval bij Deutsche Bank in Frankfurt in verband met een witwasonderzoek. Het is een verhaal van vallen en opstaan, vindt Elderson. Als een toezichthouder ingrijpt gaat het een tijdje goed maar later verslapt de aandacht bij de banken weer.

De DNB-directeur heeft wel de indruk dat het kwartje is gevallen bij de top van de banken. Banken zijn nu aan het uitzoeken of het mogelijk is om gezamenlijk op te treden bij het signaleren van verdachte transacties en mogelijke terrorismefinanciering. Daar komen waarschijnlijk nog wel wat privacyaspecten bij kijken, maar DNB wacht de plannen af.

Of er meer lijken uit de kast kunnen komen, kan Elderson niet zeggen. ,,Maar ik kan ook niks uitsluiten.’’ Er zijn immers verschillende aanvliegroutes, benadrukt hij. DNB kijkt naar een aantal zaken, maar mag bijvoorbeeld geen mensen afluisteren. Het Openbaar Ministerie (OM) benadert de kwestie meer vanuit de witwaskartels en criminelen zelf. ,,Ze zien dan dat er geldstromen lopen en die gaan uiteindelijk via de bank”, legt Elderson uit.

Een ander in het oog springende agendapunt voor het toezicht van DNB in 2019 is de technologische vernieuwing in de financiële sector. DNB wil onder meer uitzoeken of de centrale bank zelf meer met digitalisering kan doen. Ook gaat de toezichthouder in kaart brengen waar de risico’s precies zitten wanneer banken diensten uitbesteden aan derde partijen als techbedrijven. Dat laatste is iets dat steeds vaker gebeurt.