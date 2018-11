Kleine minnen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen gesloten. Het sentiment werd in de middaghandel ondersteund door de notulen van de Federal Reserve, maar die winsten werden aan het einde van de handelsdag weer ingeleverd. De Amerikaanse centrale bank wil de rente op korte termijn nogmaals verhogen, maar daarna een flexibeler rentebeleid gaan voeren.

Qua bedrijfsnieuws was modeketen Abercrombie & Fitch zeer in trek, na een positief kwartaalbericht. Kledingwinkelketen Express kreeg de handen juist niet op elkaar.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.338,84 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 2737,80 punten. Schermenbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7273,08 punten.

Abercrombie schoot bijna 21 procent omhoog. De onderneming presenteerde bij zijn kwartaalcijfers een prognose voor de verkoop in de feestdagenperiode die positiever was dan kenners hadden verwacht. Ook sluit het bedrijf minder winkels dan eerder gepland.

Express verloor 5 procent, op teleurstellende vooruitzichten. Ook budgetwinkelketen Dollar Tree kwam met cijfers, het aandeel werd 6,1 procent hoger gezet.

Amazon (min 0,3 procent) heeft in Duitsland te maken met een nieuw onderzoek van de nationale kartelwaakhond. Eerder dit jaar nam de Europese Commissie de handel en wandel van de webwinkelreus al onder de loep.

Kraft Heinz neemt Primal Kitchen over. De onderneming, die onder meer sauzen en dressings maakt die binnen het zogeheten Paleo-dieet passen, kost Kraft Heinz 200 miljoen dollar. De aankoop zette het aandeel van het levensmiddelenconcern nauwelijks in beweging.

De euro was 1,1390 dollar waard tegen 1,1383 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 51,41 dollar. Daarmee krabbelde de prijs per vat weer wat op, nadat deze eerder voor het eerst in meer dan een jaar onder de 50 dollar was gezakt. Brent-olie werd 1,2 procent duurder op 59,47 dollar.