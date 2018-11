Onverwachtse krimp economie Zwitserland

De economie van Zwitserland is in het derde kwartaal van dit jaar onverwachts gekrompen. Vooral de mindere export en de zwakke binnenlandse vraag zorgden voor de teruggang. Al met al slonk de economie op kwartaalbasis met 0,2 procent, waar in doorsnee rekening werd gehouden met een groei van 0,4 procent.

Met name de vraag naar machines en metalen vlakt af. Volgens de Zwitserse staatssecretaris van Economische Zaken valt de neergang samen met de minder prestaties in andere Europese landen en in het bijzonder Duitsland.

Volgens de meest recente prognose van de Zwitserse centrale bank in september zal de Zwitserse groei dit jaar uitkomen op 2,5 tot 3 procent.