Opnieuw winst voor Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw met winst geëindigd. Opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zorgden voor speculatie dat de Federal Reserve mogelijk eerder dan verwacht een pas op de plaats zal maken met het verhogen van de rente. Ook heerst er optimisme dat de Verenigde Staten en China tijdens de G20-top aankomend weekend stappen zullen zetten om het handelsconflict op te lossen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging 0,4 procent hoger de dag uit op 22.262,60 punten en bereikte het hoogste niveau in drie weken. Het was de vijfde winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Chiptester Advantest klom 2 procent en computerspelletjesmaker Nintendo dikte meer dan 4 procent aan.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong zag een eerdere winst verdampen en noteerde tussentijds 0,7 procent in de min. De beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,4 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,6 procent hoger.