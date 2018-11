Trump: nog lange weg te gaan met China

De Amerikaanse president Donald Trump tempert de verwachtingen rond de topontmoeting met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping komende zaterdag. Er is ,,nog een lange weg te gaan” bij het oplossen van de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten, gaf hij aan op Twitter.

,,Miljarden dollars vloeien naar de Amerikaanse schatkist”, schreef Trump over de importheffingen. ,,Als bedrijven geen heffingen willen betalen, moeten ze maar in de VS produceren.”

De VS hebben dit jaar al importheffingen ingesteld op miljarden aan producten uit China, waarop het Aziatische land telkens met gelijke maatregelen terugsloeg. Op de G20-top in Buenos Aires komende dagen ontmoeten de presidenten van beide landen elkaar voor het eerst sinds de escalatie van de handelsspanningen.