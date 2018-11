Unilever zocht al jaar naar opvolger Polman

Was- en levensmiddelenconcern Unilever zocht al circa een jaar naar een opvolger voor topman Paul Polman. Hoewel de bestuurder pas recent de knoop over zijn toekomst doorhakte, had de leiding van het bedrijf al wel een lijst met potentiële opvolgers paraat. Daarom kon Alan Jope, die al sinds 1985 bij het bedrijf werkt, snel als nieuwe baas worden gepresenteerd.

Voorzitter Marijn Dekkers van de raad van commissarissen benadrukte in een toelichting dat het echec rond de verhuisplannen van het hoofdkantoor van Unilever in oktober, geen rol heeft gespeeld in de beslissing van Polman. Unilever wilde op papier volledig Nederlands worden met zijn hoofdzetel in Rotterdam. Dit werd door Britse aandeelhouders niet gepruimd.

Volgens Dekkers heeft de nationaliteit van Jope, die Schots is, niet meegespeeld in de beslissing over een opvolger voor Polman. De preses benadrukte dat binnen Unilever de Nederlandse en Britse belangen nadrukkelijk worden behartigd. Daarbij bestaat het bestuur uit vele nationaliteiten.

Onder Jope moet Unilever door op het ingezette pad van Polman, die tien jaar de leiding had over het bedrijf. Volgens Dekkers staat Jope logischerwijs voor de nodige uitdagingen. Hij wees onder meer op het veranderende koopgedrag van consumenten en de wijze waarop boodschappen worden gedaan.

Verder wijst Dekkers erop dat het voor de aanstaande topman prettig is dat hij straks afgerekend kan worden op een vol jaar aan het roer. Polman blijft tot 31 december aan als topman. ,,In de sector is planning cruciaal. Voor een nieuwe baas is 1 januari het meest geschikte moment om aan de job te beginnen”, aldus Dekkers.