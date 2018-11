Kleine uitslagen in New York voor G20-top

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht lager geopend. Beleggers zijn afwachtend in de aanloop naar de G20-top in Buenos Aires, waar de Amerikaanse president Donald Trump zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping spreekt. Bij de bedrijven gaat veel aandacht uit naar hoteluitbater Marriott, die is getroffen door een groot datalek.

De leidende Dow-Jonesindex stond een half uur na de openingsbel 0,2 procent lager op 25.282 punten. De brede S&P 500-index noteerde vrijwel vlak op 2737 punten. Ook de technologiebeurs Nasdaq kwam nauwelijks in beweging en stond op 7276 punten.

De grote vraag op de G20-top is het diner van Trump en Xi tot verbeterde relaties tussen de Verenigde Staten en China zal zorgen. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer zei kort voor het openen van de beurzen dat het hem zou verbazen als het etentje ,,geen succes zou worden”. Trump twitterde donderdag nog dat er ,,nog een lange weg te gaan is” in de handelsoorlog met China.

Marriott leverde 4,9 procent in. Starwood, een dochteronderneming van de hoteluitbater, is getroffen door een datalek waarbij gegevens van mogelijk een half miljard hotelgasten op straat zijn beland. Daarmee zou dit het op één na grootste datalek ooit zijn.

HP Inc. (min 0,9) presenteerde donderdag zijn jaarcijfers. De computer- en printermaker HP liet weten in zijn gebroken boekjaar de nettowinst meer dan verdubbeld te hebben dankzij een forse belastingmeevaller. De omzet steeg weliswaar, maar de kosten liepen bijna even hard op.