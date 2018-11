Trump ondertekent NAFTA-vervanger

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in Buenos Aires zijn handtekening gezet onder een nieuw handelsakkoord met buurlanden Canada en Mexico. Ook de Canadese premier Justin Trudeau en de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto ondertekenden het akkoord dat de oude vrijhandelsovereenkomst NAFTA moet vervangen.

Voordat het nieuwe verdrag in werking treedt, moet het nog door de parlementen van de Verenigde Staten, Canada en Mexico worden geratificeerd. Door de handtekeningen van Trump, Trudeau, Peña Nieto en hun handelsministers worden wel beschermingen tegen invoertarieven op bijvoorbeeld auto’s van kracht.

Volgens Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, ontbreekt het in het nieuwe verdrag aan handhavingsbeleid. Ook is er te weinig aandacht voor de bescherming van arbeiders en het milieu. Pelosi wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter in het Huis van Afgevaardigden waar de Democraten het sinds de verkiezingen van eerder deze maand weer voor het zeggen hebben.