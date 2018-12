‘Trump en Xi zien af van nieuwe heffingen’

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump zouden zaterdagavond in Buenos Aires afgesproken hebben om na 1 januari volgend jaar geen nieuwe invoerheffingen in te voeren. Dit meldden Chinese staatsmedia na afloop van het werkdiner tussen beide presidenten op de G20-top in de Argentijnse hoofdstad. Ook zouden beide landen de handelsbesprekingen willen hervatten.

De economisch adviseur van Trump, Larry Kudlow, zei dat de ontmoeting ,,zeer goed” is verlopen, maar wilde niet ingaan op de uitkomsten. De ontmoeting tussen Xi en Trump duurde bijna 2,5 uur, wat langer was dan gepland.

China en de Verenigde Staten liggen al tijden met elkaar overhoop, onder meer over importtarieven.