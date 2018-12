Airport Eelde in mineur na vertrek Nordica

Groningen Airport Eelde is in mineur nadat de Estse luchtvaartmaatschappij Nordica heeft laten weten dat de dagelijkse vluchten van Eelde naar Kopenhagen en München per 29 december worden geschrapt.

Nordica zet een punt achter de vluchten omdat de passagiersaantallen tegenvielen en omdat de aanloopverliezen hoger uitvielen dan verwacht. Voor die aanloopkosten kreeg de maatschappij een financiële bijdrage vanuit het routefonds van het vliegveld.

De luchthaven zette de afgelopen jaren flink in op verbindingen met zogeheten hub-luchthavens als München en Kopenhagen, zodat reizigers via Eelde de hele wereld over konden vliegen. Vorig jaar boekte de luchthaven met 228.000 passagiers een passagiersrecord. De luchthaven verwacht ook in 2018 een record te boeken.

Marco van de Kreeke, de directeur van Groningen Airport Eelde ziet het vertrek van Nordica als een tegenslag voor Noord-Nederland, maar blijft optimistisch. ,,We hopen snel met een nieuwe partner een overeenkomst te sluiten. We zijn optimistisch dat een andere luchtvaartmaatschappij de routes gaat aanbieden”, aldus Van de Kreeke.

De aandeelhouders van het vliegveld, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, willen donderdag uitleg over de situatie. Het vliegveld heeft plannen voor een nieuwe brandweerkazerne en de uitbreiding van de terminal, maar de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns liet eerder al weten dat hij niet extra wil investeren als er minder reizigers gebruik gaan maken van het Groningen Airport Eelde.