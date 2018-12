Europese Commissie: bal ligt bij Italië

Italië moet ,,substantiële aanpassingen’’ aanbrengen in de ontwerpbegroting voor 2019 om onder een strafprocedure uit te komen. ,,De bal ligt bij Italië’’, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovkis van de Europese Commissie na een ,,intensieve discussie” met de Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria (Financiën), vlak voor een Eurogroep in Brussel maandag.

Dombrovskis noch EU-commissaris Pierre Moscovici (economische zaken) wilde zeggen hoe lang ze Rome de tijd geven voor ze het land op het strafbankje zetten. Volgens ingewijden komt de kwestie op 19 december in de Europese Commissie aan de orde. De lidstaten zijn het eens met het commissieoordeel dat de begrotingsregels worden overtreden.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei in Brussel af te wachten wat de commissie te vertellen heeft over de stand van zaken. ,,Ik zie er verschillende berichten over. Net weer dat Italië wel zou willen bewegen. Het zijn allemaal dag- of uurkoersen. Voor mij is het belangrijk dat de commissie in het langetermijnbelang van de lidstaten de regels handhaaft.”