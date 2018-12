Stevige winsten voor Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met afgetekende winsten de handel uitgegaan. De opluchting onder beleggers was groot na toenaderingen tussen de Verenigde Staten en China over importheffingen. Vrijwel alle belangrijke graadmeters tekenden duidelijke winsten op. Vooral Europese staal-, chip- en grondstoffenbedrijven waren in trek.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent hoger op 523,87 punten. De MidKap kreeg er 1,3 procent bij tot 705,60 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt dikten tot 1,9 procent aan.

De economische grootmachten China en de VS spraken tijdens de G20-top in Buenos Aires af om negentig dagen geen nieuwe importtarieven in te voeren, met als doel om binnen die periode een handelsdeal te bereiken. China stemde tevens in om een grote hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen.