Tencent Music alsnog naar de beurs

De Chinese internetgigant Tencent ziet weer brood in een Amerikaanse beursgang van zijn muziekdienst. Dat blijkt uit stukken die zijn ingediend bij de beurstoezichthouder SEC. Aanvankelijk zou Tencent Music in oktober in New York naar de beurs gaan, maar die plannen werden afgeblazen.

De streamingdienst hoopt nu met de beursgang tussen de 1,1 miljard en 1,2 miljard dollar op te halen. Het bedrijf stelt de precieze prijs per aandeel, die tussen de 13 dollar en 15 dollar zal liggen, dinsdag vast. Volgende week woensdag kunnen de aandelen worden verhandeld op de beurs van New York.

De concurrent van Spotify blies de beursgang eerder af wegens ongunstige marktomstandigheden. Die waren mede het gevolg van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Nadat de twee economische grootmachten het afgelopen weekend een wapenstilstand hadden afgekondigd, schoten de beurzen in Aziƫ en Europa omhoog.