Topman vertrekt bij EY

Mark Weinberger vertrekt volgend jaar als voorzitter en topman van het internationale accountants- en adviesbureau EY (Ernst & Young). Weinberger stond zes jaar aan het roer van de firma.

Volgens de bestuurder heeft EY de afgelopen jaren flinke veranderingen ondergaan en is de organisatie sterk gegroeid. Nu is de tijd rijp voor zijn vertrek, werd maandag aangekondigd. Concreet treedt Weinberger eind juni terug. EY zal waarschijnlijk in januari al zijn opvolger bekendmaken.

De ‘Big Four’, waartoe naast EY ook PwC, KPMG en Deloitte gerekend worden, hebben naast boekhoudkundige activiteiten een groot scala aan adviesdiensten in huis. De sector ligt de laatste tijd door verschillende affaires onder een vergrootglas, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Nederland.