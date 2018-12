Trump: China verlaagt heffingen op auto’s VS

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is China akkoord om importtarieven op Amerikaanse auto’s te verlagen of zelfs af te schaffen. De president liet dat zondagavond (lokale tijd) op Twitter weten.

,,China heeft ingestemd met het verlagen en afschaffen van tarieven voor auto’s die China binnenkomen vanuit de VS. Momenteel is het tarief 40 procent”, schrijft Trump, die afgelopen weekend zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping ontmoette op een top in Buenos Aires.

Eerder werd al bekend dat de twee landen in ArgentiniĆ« hebben afgesproken om voorlopig geen nieuwe importheffingen in te voeren. Trump wilde met ingang van het nieuwe jaar weer tarieven verhogen, maar ziet daar nu van af. In ruil stemde China volgens het Witte Huis ermee in om een ,,zeer substantiĆ«le” hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen.