‘Aanklagers willen Ghosn langer in cel houden’

Tegen de vorige maand gearresteerde autobaas Carlos Ghosn zijn nieuwe verdenkingen gerezen. Volgens de Japanse krant Sankei willen openbaar aanklagers de voormalige voorzitter van Nissan opnieuw arresteren wegens malversaties tussen 2015 en 2017. Zijn voorarrest zou daarmee worden verlengd tot het einde van dit jaar.

Ghosn werd vorige maand opgepakt in Japan, omdat hij ervan wordt verdacht als bestuurder van Nissan een te laag inkomen te hebben opgegeven over de vijf jaar na 2010. Justitie kan Ghosn uiterlijk tot volgende week maandag vasthouden zonder hem officieel in staat van beschuldiging te stellen. Aanklagers zijn nu van plan de automagnaat te arresteren voor malversatie tussen 2015 en 2017, waardoor hij tot 30 december vast blijft zitten.

In Japan kunnen verdachten in theorie eindeloos worden vastgehouden zonder formele aanklacht, zolang justitie met nieuwe beschuldigingen komt. De gang van zaken is omstreden. Zo klagen de Japanse beroepsvereniging van advocaten, de Verenigde Naties en Amnesty International er geregeld over.